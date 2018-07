Skogsägarförening hyr in helikoptrar

Helikopterövervakning är en mycket ovanlig åtgärd men den senaste tidens torra väderlek har fått Södra att söka agera förebyggande vid eventuella skogsbränder.



– Detta är en extraordinär insats som vi gör med tanke på det extrema väderläget som vi har haft nu under en längre period, säger Olof Hansson, affärsområdeschef på skogskoncernen.

– Tanken är att de ska hålla koll på hela Götaland och vara behjälpliga över hela arealen.



De två helikoptrar som nu hyrts in ska snabbt kunna vara på plats vid en eventuell skogsbrand som en extra säkerhetsåtgärd i en för tillfället och av väderläget utsatt skogsindustri. Nu råder stor försiktighet kring avverkning och för dagen huggs ingen skog i Götaland på grund av brandrisken.



Beslut om avverkning kan ske lokalt, och genomförs då nattetid då temperaturen är lägre och vindarna lugnare.



Om torkan fortsätter kan skogsnäringen drabbas av ytterligare problem som via angrepp av skadeinsekter. Flera vädermässiga faktorer som nu riskerar att påverka näringen om torkan fortsätter, säger Olof Hansson.



– Om det här håller på under ytterligare en längre period så finns det en risk att det blir svårt med försörjningen till industrin, säger han.

– Om vi inte får fram virke till industrin så tvingas vi stänga ned i värsta fall. Men det får vi inte tro att det ska gå så långt. Vi hoppas på att vi får regn nu inom någon eller några veckor.