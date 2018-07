Franska fotbollshjältar firas på hemmaplan

Det var en hög decibelnivå när den buss som transporterade de franska landslagsspelarna rullade in på Champs Elysées. Hundratusentals hade väntat länge på den här stunden och under eftermiddagen stängde polisen av alla ingångar till paradgatan – det var helt enkelt fullt.



Men paraden varade inte länge – runt än en kvart. För spelarna skulle vidare till Elyséepalatset var de fick ett varmt mottagande av president Emmanuel Macron. Och scener som beskrevs som historiska av franska tv-reportrar utspelade sig på trappan till Elyséepalatset.



I ett spontant ögonblick sjöng det franska landslaget och presidentparet nationalsången tillsammans.



Till Elyséepalatset var också spelarnas familjer inbjudna och även över 1 000 fotbollsspelande ungdomar som fick chansen att se de spelare som nu skrivit in sig i fotbollshistorien.