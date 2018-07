Sandvik slog rekord men föll på börsen

– Både orderingång, faktureringen och vinsten är de högsta som Sandvik haft i dess historia, säger Björn Rosengren, vd på Sandvik.

Sandvik rapporterade både förbättrade orderingångar och intäkter för samtliga av företagets tre kärnverksamhetsområden. Resultatet före skatt på 4,777 miljoner slog också analytikernas förväntningar.

Men trots detta fick rapporten ett svalt mottagande på börsen och aktien föll till en början med över två procent. Vissa analytiker pekade på att Sandviks lageruppbyggnad var ett tecken till oro, eftersom det väckte frågor kring hur företaget skulle hantera en svagare marknad i framtiden.

En annan negativ del som stack ut ur rapporten var att man under kvartalet haft ett svagare kassaflöde än samma period i fjol, något som Sandviks vd Björn Rosengren var missnöjd med.



– Vi är inte så oroliga för det. Vi ser en stark utveckling och förväntan under andra halvåret, så vi ska nå de mål vi satt upp. Men just för kvartalet tycker jag att det är ett något svagt kassaflöde.



Sandvik sade samtidigt att den starka konjunkturen gör att efterfrågan på deras produkter fortfarande är stark, och de ståltullar som införts påverkar dem inte i någon större utsträckning.

Om handelskonflikten mellan USA, EU och Kina kommer att få konsekvenser för industrin framöver är enligt Björn Rosengren svårt att säga men än så länge har den inte känts av.

– Om det kommer att påverka framöver får vi anpassa oss efter det. Det är precis som vanligt, vi måste se till att vi snabbt kan anpassa resurserna och verksamheten för att klara av det. Men så här långt är det vara positivt.