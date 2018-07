Efter hårda kritiken: Trump möter kongressledamöter

President Trump möts nu i Washington av en massiv våg av kritik som skär långt in i även det republikanska partiet. "Svagt" och "farligt" är vanliga omdömen om president Trumps insats i Helsingfors.



Kritiken riktar framför allt in sig på frågan om rysk inblandning i det amerikanska presidentvalet som kom upp på presskonferensen.



Under presskonferensen föreföll det som att president Trump hade godtagit den ryske presidenten Vladimir Putins nekande till inblandning i valet, trots att amerikanska underrättelsemyndigheter slagit fast att så är fallet.

Själv har Trump försvarat sitt möte med Putin. En produktiv dialog är bra både för USA, Ryssland och världen har han twittrat. Han har också tackat den republikanske senatorn Rand Paul som sade att han han tycker Trump gjort rätt som vill hålla igång en dialog med Ryssland.

Men överlag är kritikstormen kraftigt negativ från demokraternas företrädare, men i varierande grad även från de politiker i Trumps eget parti, republikanerna, som väljer att yttra sig.

Företrädare inom republikanerna som ofta kritiserar Trump, som John McCain, kallar mötet det värsta en amerikansk president gjort som man kan påminna sig. Medan företrädare för partitoppen inte i samma grad kritiserar Trump personligen utan i stället väljer att visa sin ståndpunkt genom att stödja de amerikanska underrättelsemyndigheterna och distansera sig från Ryssland, det gäller till exempel representanthusets talman Paul Ryan.

Som första punkt på Trumps schema efter hemkomsten från Europaresan står en träff med kongressledamöter i kväll. Sannolikt kommer mötet med Putin komma på tal.