"Trump-valet har skapat kvinnlig politisk våg"

Cynthia Nixon kallar sig skådespelare, aktivist och livslång New Yorker. Hon är en av de kvinnor som på senaste tiden gett sig in i politiken, i september hoppas hon vinna guvernörsvalet i New York. Gör hon det blir hon den första kvinnan på den posten i New York.



– Tusentals kvinnor i USA ger sig in i politiken och jag är väldigt inspirerad av dem och jag är väldigt stolt över att vara en av dem, säger Cynthia Nixon.

Sveriges Radio träffar henne under en intensiv period av kampanjande. Just i dag träffar hon väljare i Harlem i norra Central Park i New York. Hon tror att valet av Donald Trump som president och hans politik blivit en väckarklocka för kvinnor att börja engagera sig politiskt.



– Valet av Trump var ett uppvaknande. Rörelser som Black Lives Matter och #metoo, och protester som Women’s March har ökat det politiska engagemanget , framförallt hos kvinnor, säger Cynthia Nixon.



För många är Cynthia Nixon mer känd som skådespelare än som politiker. I serien Sex and the City spelar hon den envisa advokaten Miranda Hobbes, en roll som hon belönades med en Emmy för 2004. Priset delades ut av Donald Trump. Nästan tio år senare började engagera sig politiskt, 2013 kampanjade hon för Bill de Blasio, borgmästare i New York. Och i mars i år twittrade hon att hon vill bli guvernör.



– Kvinnor har börjat förstå, vill vi ha förändring måste vi fixa det själva, säger Cynthia Nixon.



Få kvinnor inom amerikansk politik – men det kan ändras



Det politiska etablissemanget i USA är mansdominerat. I dag är sex av de 50 guvernörerna i USA kvinnor och kvinnor utgör ungefär en femtedel av den amerikanska kongressen, av 535 medlemmar är det 107 kvinnor. USA hamnar långt från toppen internationellt när det kommer till jämställdhet inom politiken, men kanske sker nu en förändring.

Nästan 500 kvinnor kandiderar till representanthuset, det är historiskt många, 2012 var det knappt 300. Kelly Dittmar, som forskat flera år inom ämnet kvinnor i amerikansk politik och jobbar för Center for American Women and Politics, säger att vi ser en förändring just nu.



– Det finns många anledningar till att kvinnor är underrepresenterade inom politiken i USA. En är att kvinnor historisk uteslutits ur politiken och att normen för en politiker därför blivit en vit man. Men det vi ser nu är att kvinnor utmanar den normen. Kvinnor utmanar hur en ledare kan se ut och vara och vilka frågor den tar upp, säger hon.



Kelly Dittmar säger att kvinnor på ett sätt haft en politisk makt länge för att de i större utsträckning än män gått och röstat. Hon tycker det ska bli intressant att se hur kvinnor framåt använder den politiska makten.