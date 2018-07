– Vi har haft svårt att komma åt branden, vi kämpar på.



– Än så länge är det inga fastigheter i farozonen, men det kan ju komma förstås, säger Johan Bodin.



Under dagen kommer man att få hjälpa av ett italienskt flygplan som man hoppas ska göra skillnad i släckningsarbeten där helikoptrar och markinsatser hittills haft svårigheter att nå fram. Ytterligare ett italienska flyg väntas in senare.

De italienska brandflygplanen kommer att stanna i Sverige i åtta dygn.

Totalt har det brunnit på ett 60-tal platser.

Men de italienska brandflygplanen kommer i första hand att sättas in i Gävleborg, där Ljusdal ligger, och i Älvdalen i Dalarna där branden under tisdagen spred sig till en yta på fem gånger fem kilometer.



Sent igår kväll uppgavs situationen i Älvdalen se något bättre ut enligt P4 Dalarna.

I Härjedalen har redan runt 60 fastigheter evakuerats i Olingdal, Olingsjövallen och ett område runt Härjeåsjön söder om Sveg. Även Lillhärdal kan komma att utrymmas, uppger man man på kommunen.

I går kväll begärde Sverige att få mer hjälp med helikoptrar från EU.

Försvaret har också satt in omkring 160 personer – för att hjälpa till på olika platser i landet, enligt Rickard Wissman, kommunikatör på Försvarsmakten.