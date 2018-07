Läget fortsatt kritiskt vid skogsbränderna

Det torra och varma vädret har lett till skogsbränder i flera delar av Sverige. Värst är bränderna i Ljusdals kommun i Gävleborgs län, i Härjedalens och Ragunda kommun i Jämtlands län, och i Älvdalens kommun i Dalarna. För näravarande har åtta viktiga meddelanden till allmänheten (VMA) utfärdats.

I Ljusdals kommun, i Gävleborgs län, har boende i området kring Ängra och Enskogen redan evakuerats. Kårböle, en bit därifrån, har ännu inte evakuerats men ska befinna sig i riskzonen. Där uppmanas boende att hålla sig inomhus och stänga dörrar och fönster, och hålla sig informerade om situationen förvärras.

Just nu brinner det på sju olika platser i Ljusdals kommun, efter att två nya bränder startat under natten. Enligt Mats Aakre som är skadeplatschef har man ännu inte kontroll över bränderna. Där bistås räddningsarbetet just nu av sex helikoptrar, och kanske av brandflyget senare under dagen. Även hemvärnet och frivilliga deltar i arbetet, som beskrivits som mycket hårt och som präglats av resursbrist.

I Jämtlands län är flera kommuner hårt drabbade. Det gäller dels Härjedalens kommun, där boende i och kring Olingdal och Härjåsjön redan evakuerats. I Ragunda kommun har boende ännu inte evakuerats, men boende i och kring Pålgård och Bispgården uppmanas att stanna inomhus. Även i Bräcke och i Bergs kommun rasar större bränder som ännu inte är under kontroll.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommer de italienska brandflygen först flygas till Härjedalens kommun i Jämtland – där finns den största enskilda branden, som är 2500 kvadratmeter stor och som också löper stor risk att sprida sig. Totalt har omkring 260 frivilliga anmält sig för att hjälpa till med arbetet i Jämtland.

I Dalarna är Älvdalens kommun värst drabbat. En brand i Trängslet tvingade ett stort område att evakueras, eftersom den närmade sig Försvarsmaktens skjutfält där odetonerade sprängmedel fanns. Under tisdagsförmiddagen gick ett nytt VMA ut till boende i Älvdalens kommun. Branden har spridit sig hastigt mot nordväst, och alla som befinner sig mellan skjutfältet och Lillhärdalsvägen från Kryptjärn till Haftorsbygget uppmanas att utrymme.

Ett av de två italienska brandbombningsplanen som ska bistå i släckningsarbetet kommer i arbete under förmiddagen, medan det andra måste vänta till eftermiddagen efter tekniska problem. Planen kan ta med sig en last på över 6000 liter vatten – betydligt mer än de omkring 1000 liter vatten helikoptrar kan bära. MSB har skickat ytterligare en förfrågan om fler brandflyg, utöver de två som redan anlänt.

Försvarmakten har satt in omkring 160 personer för att stötta räddningstjänsten. Dessutom har Trafikverket skickat materiel och personal.