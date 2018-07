Här rasar bränderna – Ljusdal värst drabbat

Bränderna i Ljusdals kommun i Gävleborgs län bedöms vara de värsta. Främst brinner det i områdena kring Enskogen, Ängra och Nötberget. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har dirigerat bägge de italienska brandbekämpningsflygen dit. Vattenbombningen inleddes vid halv tio på förmiddagen och polisen uppmanar allmänheten att inte uppehålla sig vid sjöarna Ängratörn, Hennan, Letssjön och Lossjön.

När räddningstjänsten gjorde överflygningar vid 22:30-tiden på onsdagskvällen uppskattades 8500 hektar vara i brand, vilket är nästan dubbelt så stort än vad man tidigare trodde. Under onsdagskvällen evakuerades 70 och 90 personer i byn Kårböle eftersom vinden väntas vända dit. Evakueringen var klar vid 04-tiden på torsdagsmorgonen.

I Jämtlands län brinner det just nu på flera platser. Under natten tvingades boende i tre byar Bräcke kommun, sydöst om Östersund, att evakuera. Omkring 100 personer fick lämna sina hem, då den enda vägen till byarna riskerade att skäras av när två bränder närmade sig området. Flera helikoptrar och stora markstyrkor har satts in, och räddningstjänsten säger till p4 Jämtland att de är positiva om att få bränderna under kontroll.

Den största av bränderna i Jämtlands län är söder om Sveg, i Härjedalens kommun, i Fågelsjö-Lillåsen. Där var ett av de italienska brandplanen inblandat i släckningsarbetet under gårdagen, och branden beräknades då till 3500 hektar. I går sades detta vara den största enskilda branden i Sverige. Boende i bland annat Olingdal har evakuerats tidigare i veckan, och räddningstjänsten har bränt bort skog runt samhällsviktiga funktioner, som runt radiomasten på Brickan.

Branden i Pålgård i Ragunda kommun, också i Jämtlands län, är inringad men fortfarande inte under kontroll. Arbetet med flera mindre bränder i Härjedalen går åt rätt håll, säger räddningstjänsten till P4 Jämtland.

I Dalarna är Älvdalens kommun värst drabbat. Branden vid Trängslet uppskattades på onsdagskvällen vara 3000 hektar stor. Alla som befinner sig i skjutområdet och området mellan skjutfältet och Lillhärdalsvägen, från Kryptjärn till Haftorsbygget, uppmanas att utrymma. På onsdagseftermiddagen ska branden ha brutit sig igenom räddningstjänstens begränsningslinjer, men senare tvingats tillbaka efter en stor insats. Ändring i vindriktningen ska ha gjort att branden nu sprider sig åt öster, längre in i på skjutfältet. Under natten meddelade räddningstjänsten att branden fortfarande inte är under kontroll.

I Nordmalings kommun i Västerbottens län har räddningstjänsten lyckats bekämpa en stor del av skogsbranden i Tallberg/Högbränna under natten. Enligt räddningsledaren Kurt Byström har man nu fått ”lite kontroll över den”. Ingen byggnad ska ha kommit till skada, men evakueringen av Högbränna och Tallberg kvarstår. Under dagen ska personalen som jobbat länge bytas ut. Vid sju–tiden på morgonen återupptogs vattenbombningen med helikopter.