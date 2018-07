Privata resurser kan nyttjas bättre vid kris

Det går att utnyttja de svenska civila helikoptrarna ännu bättre än i dagsläget vid nödsituationer som skogsbränder.



Just nu bekämpar svenska försvaret tillsammans med utländska helikoptrar och flyg bränder i svenska skogar. Även inhemska privata helikopterbolag finns på plats i arbetet på flera håll.

Efterfrågan på svenska civilhelikoptrar kom dock sent. Det anser Fredrik Kämpfe som är branschchef för Svenska Flygbranschens helikopterverksamhet



– När det är en sådan här stor situation i hela Sverige så är det som så att man måste titta även över landgränserna för att hitta resurser. Å andra sidan måste man också ha en klar överblick över de resurser som man har i Sverige och som vi först och främst kan använda, tycker jag.



De civila helikopterföretagen anslutna till Svenska Flygbranschen har idag ett 40-tal helikoptrar med skolad personal som kan hantera brandbekämpning och vattenbomba eldhärjad skog från luften.



De flesta aktörer arbetar, eller har arbetat, under de senaste dygnen över hela landet. Begäran om hjälp via privata entreprenörer har dock i flera fall kommit sent. Detta trots att det rått torka med brandrisk i stora delar av landet sedan maj, menar Fredrik Kämpfe.

– Hade man snabbt fått dessa helikoptrar på banan så är det ju mycket möjligt att man hade fått bukt med många bränder väldigt snabbt.

Privata entreprenörer kostar pengar. Upp till 15 000 kronor per flygtimme. Kanske avgör den saken när kommunala räddningstjänster ofta först begär assistans från Försvarsmakten, funderar Kämpfe. Ofta finns resurser i närområdet över riket. Han anser att man bättre bör inventera tillgången och på sikt låta marknaden utveckla den brandbekämpande verksamheten ytterligare.



– Man måste först och främst titta på vad vi har här i landet, och vid behov kan vi då utveckla den kapaciteten också. Det här är företag som skulle kunna stå till tjänst ännu mer än vad man gör idag.



När sommarens insatser väl ska utvärderas vill man från Flygbranschen se att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, som har som uppgift att se till de samlade resurserna vid kris bättre, tar med de civila aktörerna på ett tidigt stadium för framtida planering vid krissituationer som brandbekämpning.



– Vad man inte kan göra är att bortse från de civila resurserna och sedan bara ropa in dem när andra resurser kanske inte kan vara tillgängliga eller att de inte räcker till. Utan man bör ta med dem i planeringen redan från början, säger Kämpfe.