Morgan Johansson: Budgetramar ska inte hindra släckningsarbetet

– Ingen begäran om några särskilda regeringsbeslut har kommit in och det finns inte mer vi kan göra nu, än att se till så att de myndigheter som nu jobbar kan göra det enligt sina funktioner och det finns som sagt inga budgetrestriktioner i det här heller, säger Morgan Johansson (S).



Enligt justitieministern finns det inga möjligheter för regeringen att ge försvaret ett uppdrag som gör att man där kan tvångskommendera in semesterlediga piloter, för att få upp fler helikoptrar i luften.

Men som Ekot rapporterade om igår, så har piloter erbjudit sig att avbryta semestern, men fått nej från arbetsgivaren.



– Jag ska gärna kontrollera de uppgifterna via försvarsmakten, men jag har inte fått någon sådan information och alla är välkomna så fort som möjligt för att hjälpa till, säger Johansson.



Ett annat problem som blivit allt tydligare de senaste dagarna är hur litet handlingsutrymme Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har. Både vad gäller handlingsmandat och resurser. Detta är något som Morgan Johansson är beredd att se över, när den akuta krisen är över.



– När man utvärderar den här insatsen, då måste man se om det är något vi ytterligare kan göra, både när det gäller resurser och befogenheter. Och då är jag helt öppen för den diskussionen, men där är vi inte riktigt just nu, vi befinner oss mitt i hanteringen av en krisartad situation.



Men försvarsberedningen kritiserade ju just detta, att MSB har ett så svagt mandat och att det inte sker någon ordentlig samordning, vare sig inom regeringen eller mellan myndigheter. Visar inte det här att försvarsberedningen hade rätt?



– Min bild är att samordningen mellan myndigheterna är mycket bättre än vad den var 2014. Sedan tror jag att försvarsberedningen har rätt naturligtvis, att man nog behöver göra ytterligare vad gäller MSB:s befogenheter.