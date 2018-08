Färre piratattacker i asiatiska farvatten

Enligt en ny rapport från organisationen RECAAP, The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia, är antalet piratattacker i Asien lägst på tio år.

Under årets första sex månader skedde ett 40-tal attacker, vilket är en dryg 15-procentig minskning mot samma period under förra året. Toppåret 2014 utfördes 114 attacker.



De flesta attacker utfördes mot fartyg som låg för ankar och inträffade för det mesta i Malackasundet och utanför Borneos östra kust.

Peter Jodin är säkerhetschef på rederiet Wallenius Marine. Han håller sig ständigt uppdaterad på säkerhetsläget i de asiatiska vattnen.

– Jag håller koll på situationen i Sydostasien hela tiden eftersom våra fartyg går där nere. Säkerhetsläget varierar, just nu har det varit lugnt men tidigare i år var det lite mer attacker och bordningar, säger han.

Hur agerar ni när ni går igenom tillexempel Malackasundet som är ett utsatt område?

– Jag pratar med befälhavarna och diskuterar situationen i området och de får den informationen som jag har tillgänglig. Sen gäller ökat uppmärksamhet och att man tittar sig runtomkring. Beroende på var man är och ligger till ankas eller går så vidtar man olika åtgärder.

Ni väljer inga andra vägar i dagsläget?

– Nej nej, det gör vi inte, vi går de vägarna.

Men trots att attackerna minskat menar Peter Jodin att fartygtsbranchen inte kan pusta ut när de går genom de sydostasiatiska farvattnen:

– Svar nej, det kan man inte. Vi vet att det finns potential där nere och det måste vi hela tiden vara beredda på.

När det gäller det globala säkerhetsläget för fartygsnäringen säger Peter Jodin att man måste vara fortsatt försiktig.

– Det finns många områden som är oroliga, det är Västafrika, Sydostasien, vissa hamnar i Sydamerika även Adenviken och de områdena däromkring.