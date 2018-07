Hjälpen från frivilliga ovärderlig i brandens spår

– Vi jobbar med att hitta personer som kan bära slang, utanför Sundsvall. Vi försöker ordna klädombyte för de som varit ute och arbetat i flera dagar. De kan behöva torra sockor och rena kläder, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare i Röda Korset som har en nationell samordnande funktion av de ideella insatserna vid bränderna.

Hittills har runt 2300 personer kontaktat Röda korset och erbjudit sig att hjälpa till.

– Vi behöver personer som kan lösa av dem som i flera dagar har serverat mat och dryck i Ljusdal och Sveg. Vi söker också personer som senare kan arbeta som krisstödjare till de personer som har blivit drabbade av bränderna, säger han.

Röda korsets erfarenheter, bland annat från skogsbranden i Västmanland år 2014, flyktingmottagandet år 2015 och terrordådet på Drottninggatan i Stockholm år 2017, har gjort att Röda Korset i dag har bättre kunskaper i att samordna ideella insatserna än vad man hade då, enligt Martin Ärnlöv.

– Vi är bättre på att organiserar oss. Vi har nu också varit bättre på att skapa krisledningsstaber. Vi har från tidigare år fått träna på olika arbetsroller i skilda funktioner. Vi kan säga att vi lärde vi oss detta den hårda vägen, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare Röda korset.

De tidigare erfarenheterna har lett till att Röda Korset upparbetat ett kontaktnät med ett stort antal företag. Kontakterna med företagen har lett till att man har fått in bland annat mat, dryck, munskydd, hygienartiklar, våtservetter, sängar, fordon, transporter och drivmedel.

Detta har varit till stor nytta i samband med hjälpinsatserna med bränderna.

– Företagen har varit lika alerta som svenska allmänheten har varit i att vilja att hjälpa.

Röda Korset och övriga frivilligorganisationer står inför utmaningen att organisera hjälpinsatserna som är hållbara en längre tid framöver.

– Det är att skapa en bra överblick och göra rätt prioriteringar tillsammans med den lokala krisledningen och räddningstjänsten på plats. Den andra utmaningen är att skapa ett sätt så att det håller över tid.

– Att förse med frivilliga under hela tiden branden pågår, men också efter att den akuta krisen är över, så säger all erfarenhet att det här arbetet kommer vi att behöva stödja lokalt under en lång tid framöver, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare Röda korset.