Trump till Rohani: Hota aldrig USA igen

"Hota aldrig USA igen, annars kommer du att drabbas av konsekvenser vars like sällan har skådats", skriver Trump på twitter, helt i versaler, med adress Rohani.

"Vi är inte längre ett land som kommer att acceptera era rubbade ord om våld och död. Passa er!" fortsätter han.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!