Sammanfattning: Det senaste från alla bränder

Enligt SOS alarm rasade på måndagsmorgonen omkring 30 bränder runt om i Sverige. Dessa siffror har den senaste veckan fluktuerat kraftigt under loppet av en dag - på natten och morgonen släcks många bränder, medan många antänds under de varma och blåsiga eftermiddagarna.

De mest utsatta områdena ligger i centrala och norra Sverige. Värst är det i Ljusdals kommun i Gävleborgs län, Älvdalens kommun i Dalarna, Härjedalens kommun i Jämtlands län och i Kramfors respektive Örnsköldsviks kommun i Västernorrlands län.

I dag skickas två brandflygplan till Trängslet i Älvdalens kommun i Dalarna. Branden där bedöms nu vara så allvarlig att ytterligare flygunderstöd behövs. Där täcker branden nu över 4000 hektar, och arbetet med att släcka den har komplicerats av att branden nått Försvarsmaktens skjutfält där odetonerad explosiv ammunition finns.

I går kväll inleddes också en skyddsavbränning på 800 hektar nordost om branden – den största skyddsavbränningen någonsin i Sverige.

Det innebär att man under kontrollerade former bränner av skog för i närheten av branden för att förhindra den från att spridas. Enligt Johan Szymanski, räddningsledare, är det en riskabel strategi eftersom även skyddsbranden kan sprida sig. Men experter på plats menar att det är det bästa tillgängliga alternativet. Skyddsavbränningen förväntas fortsätta under dagen.

Det brinner också på andra håll i Dalarnas kommun. I Torgås utanför Lima i Malung-Sälens kommun arbetar ett 40-tal personer med att bekämpa en 500 hektar stor skogsbrand.

Branden har inte spridit sig och arbetet med att gräva brandgator fortsätter i dag. Vid både denna brand och den vid Trängslet bedöms bränderna vara mycket svåra att släcka utan kraftigt regn. Istället fokuseras ansträngningarna på att förhindra spridning.

De största bränderna i landet är de i Ljusdals kommun i Gävleborgs län. Där finns tre stora bränder som tillsammans täcker en yta på över 13 000 hektar. De tre drabbade områdena är Nötberget, nordväst om samhället Kårböle som nu evakuerats, Enskogen, norr om Laforsen (Ljusnan), och Ängra, söder om forsen.

Under förra veckan vattenbombades bränderna av flygplan, men även där är prioriteten att förhindra brändernas spridning. Utsikterna att släcka dem bedöms som små utan mycket kraftigt regn.

Arbetet har de senaste dagarna gått ut på att bygga och förbättra brandgator för att ringa in bränderna. Under måndagsmorgonen säger också stabschefen Andreas Bengtsson att det kan bli aktuellt att starta en moteld Nordväst om branden i Enskogen.

Sent på söndagskvällen sa räddningschefen Robert Strid att bränderna på Nötberget och Ängra är hanterbara, men att Enskogen fortfarande är utom kontroll. Enligt Robert Strid kommer arbetet med bränderna i Ljusdal att fortsätta en bra bit in i augusti.

I Jämtlands län pågår just nu fem större bränder, men läget bedöms under måndagsmorgonen som relativt stabilt. Flera tidigare bränder har räddningstjänsten fått tillräcklig kontroll över för att kunna lämna över till markägare för eftersläckning.

Bränderna i Pålgård i Raguna, Äxingmyrvallen (Bräcke), Stor-Tävjeåsen (Berg) samt de stora bränderna i Storbrättan och Fågelsjö-Lillåsen i Härjedalen är inringade och har hållts inom begränsningslinjerna. Åre kommun har inte haft många bränder inom sina gränser och har därför kunnat dela med sig av resurser till resterande kommuner i landet.

I slutet av förra veckan blossade flera större bränder upp i Västernorrlands kommun. Där är läget betydligt mer positivt än på andra håll i landet. I Brattsjö norr om Bredbyn i Örnsköldsviks kommun är länets största skogsbrand på god väg att släckas. Enligt inre befälet Jonas Hägglund är nu tre fjärdedelar av brandområdet släckt och branden betraktas som under kontroll.

Vid Möckelsjöberget i Härnösand är branden inringad och håller sig inom begränsningslinjerna. Det samma gäller vid Faresta i Örnsköldsvik och Hallberget i Sollefteå, där fortsätter släckningsarbetet under dagen men bränderna bedöms vara under kontroll.

Det är bara vid Älgberget i Kramfors kommun där läget är mer negativt, där tog branden ny fart i går kväll.

Enligt MSB skulle mellan 40 och 50 millimeter ihållande regn behövas för att verkligen släcka bränderna. Det innebär att, särskilt vid de större bränderna, kommer det krävas mycket långvarigt arbete.