Islamister sätter tonen i Pakistan

Det är en skrämmande utmaning för de minoritetskandidater som vågat ställa upp i valet i Pakistan. Landets kristna, sikher och andra minoriteter som utgör enbart fyra procent av landets över 200 miljoner invånare, hoppas på bättre politisk representation.

Samtidigt varnar människorättsorganisationer för en mer intolerant atmosfär i Pakistan. Det beror inte minst på de ultraislamistiska grupper som under nytt namn fört fram kandidater. Ett sen tidigare välkänt ansikte som kampanjat för att stödja de islamistiska krafterna i valet är Hafiz Saeed. Han anklagas för att ligga bakom attackerna i Bombay, 2008 då 166 personer dödades.

I hopp om att ha en chans har många minoritetskandidater ställt upp som oberoende kandidater utan partitillhörighet. Under valrörelsen har de mött hot och hat under sina kampanjmöten. Liksom deras anhängare.

Förutom religiösa minoriteter är även andra grupper hårt utsatta. De få sekulära krafter som vågat ställa upp i valet och inte för en religiöst färgad kampanj är hårt ansatta av de islamistiska grupper.

Jibran Nasir, en av få sekulära röster under valrörelsen, har varit föremål för trakasserier från extremister. I Landets största stad, Karachi där Nasir kampanjat har islamister avbrutit hans valmöten, krävt att han ska tillkännage sin religiösa tillhörighet offentligt och skrämt iväg hans anhängare. Lokala imamer har under sina predikningar stämplat honom som en hädare. Islamistiska grupper som gett sig in i valet har samtidigt kampanjat under slagorden "död åt hädare".