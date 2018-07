Riksdagen informerad om brandläget

Det råder bred enighet, över blockgränsen, om att mycket behöver förändras i framtiden. Såhär sa utskottets ordförande, liberalen Allan Widman, efter mötet.



– Efter det akuta skedet så måste vi på allvar fundera över de här begränsningarna som Försvarsmakten har, när det gäller att stödja civilsamhället. När jag besöker helikopterflottiljen i Luleå, Kallax, så vet alla helikopterförarna om att de ska ut och släcka skogsbränder, men man får inte planera för det. Man får inte ens lägga ut semestern så att det här fungerar. Och det är naturligtvis inte en ordning som vi kan behålla.



De flesta svaren får vänta tills de många och svåra skogsbränder som just nu härjar, har släckts. Men ett besked lämnade regeringen i dag. Det gäller statens ersättning till de kommuner som fått stora och oplanerade utgifter i samband med brandbekämpningen. Såhär sa justitieminister Morgan Johansson (S), vid en pressträff tidigare på dagen.



– Vi räknar med 300 miljoner kronor. Det är ett viktigt besked till de kommuner som berörs, att det här ska inte behöva gå ut över den kommunala servicen i övrigt.



Som Ekot tidigare rapporterat har ett stort problem varit bristen på helikoptrar, utrustade för brandbekämpning. Helikoptrar finns, men de flesta saknar komplett utrustning, eller så saknas personal och ett tydligt uppdrag. Så här sa Beatrice Ask, moderat ledamot i försvarsutskottet, efter mötet.



– Vi måste framöver fundera över hur vi använder resurser i olika myndigheter på bästa sätt sammantaget och då tror jag att vi kommer att ändra en del av beställningarna framöver.



Vilken anledning till självkritik tycker du att det finns av den borgerliga regeringen - upphandlingarna gjordes under en borgerlig regerings tid?



– Man måste alltid vara kritisk i efterhand. Beslut fattas ju alltid på det underlag som finns i den tid som råder. Vi har under 20 års tid rustat ner hela den civila beredskapen i Sverige. Det är många som är självkritiska i dag. Nu är det fokus på att göra någonting åt den saken och det bör vi skynda på.



En annan fråga som togs upp under mötet var hur den fortsatta brandbekämpningen ska klaras. Det finns inget regn i sikte och därmed måste kanske brandsläckningen pågå länge. Centerns ledamot, Daniel Bäckström, som tagit initiativ till mötet i försvarsutskottet, sa så här:



– Jag är bekymrad över fortsättningen. Om det värsta skulle inträffa så är resursfrågan oerhört central. Och jag tycker att den måste lyftas i alla sammanhang och att vi gör det yttersta för att veta att vi gör det vi kan.



Även kristdemokraternas Mikael Oscarsson var bekymrad.

– Det jag framför allt är orolig över, det är att regeringen fortfarande inte har fått en struktur som är tillfredsställande. Det är ju i dag ingen som har befälet över att fatta beslut över statens helikoptrar.



Vänsterpartiets ledamot, Lotta Johnsson Fornarve, var också osäker på hur länge insatserna kan pågå.



– Det vi fått höra i dag, det är att det finns en långsiktig planering, att det finns en uthållighet. Men det är klart att det är svårt att säga.



Roger Richtoff tyckte att dagens rapport från regeringen snarast visar att hans parti, Sverigedemokraterna, har haft rätt i sina prioriteringar.



– Vårt parti är det enda parti som lagt förslag till att ha brandsläckningsutrustning på våra Herculusplan, att vi ska ha vinschar på alla våra helikoptrar och möjlighet att brandsläcka. Det har vi redan lagt förslag om.