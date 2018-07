Rekordhöga kontorshyror i storstädernas mest attraktiva lägen

- Jag tror inte någon har tecknat på 10 000 kronor per kvadratmeter och år, men säg att de ligger någonstans på 8 500 till 9 500 kronor per kvadratmeter i de bästa lägena, säger Mats Hederos som är VD på AMF Fastigheter, som förvaltar och bygger kontor.

Kontorshyrorna i Stockholms bästa lägen har ökat i snabb takt sedan 2016. Enligt statistik från fastighetsrådgivaren Pangea Property Partners var 2017 års medelhyran i centrala Stockholm 6500 kronor per kvadratmeter och år.

Är läget och kontoret extra bra så kan priset alltså vara ännu högre.



- Stockholm har haft den snabbaste hyresutvecklingen i hela Europa de senaste två tre åren. Utvecklingen har varit så pass kraftig att tittar vi på hyresnivåerna centrala Stockholm så är hyran dubbelt så dyr som om vi skulle jämföra med Köpenhamn, Berlin eller Amsterdam eller någon annan stad, säger Tor Borg, analyschef på fastighetsrådgivaren JLL.



Hyrorna har stigit i takt med att utbudet minskat. Vakansgraden i Stockholm är nu nere på runt 2 procent och det är betydligt lägre än vad den brukar vara.

Mikael Söderlundh, analyschef på fastighetsrådgivaren Pangea Property Partners menar att det just nu är det fastighetsbolagen marknad.



- Vi brukar prata om att runt fem procent vakans är en normal nivå för en marknad då är den någorlunda i balans. Från fastighetsägarnas perspektiv kan man hitta nya hyresgäster och är man en hyresgäst så hittar man också alternativ när man söker nya lokaliseringar. Så just nu ligger vi ganska långt ifrån den nivån, säger Mikael Söderlundh.



I Göteborg och Malmö var 2017 års medelhyra för de bästa lägena nära 3 000 kronor per kvadratmeter och år. Där har priserna inte rusat på samma sätt som de gjort i huvudstaden.



Men utbudet i Göteborg är också litet just nu. I Malmö tillgång och efterfrågan mer i balans.



- Det har byggts mycket i Östra hamnen och Hyllie som är två områden nära city. Det områdena går bra, det har varit en flytt från city och andra områden,säger Mikael Söderlundh.