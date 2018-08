Ölen kommer att bli dyrare

Marcus Lundmark på ölbryggeriet Klackabacken i Önnestad, berättar att de har fått indikationer från deras råvaruleverantör på att priserna kommer stiga under hösten. Framförallt kommer de att märka skillnad under 2019.

– Maltkornspriserna kommer att öka avsevärt. Och det påverkar råvarukostnaden för ölen.

En annan faktor som påverkar prisökningen på ölen är att energikostnaderna har ökat.



– Energipriserna har i jämförelse med föregående år varit väldigt höga, och kommer troligtvis ligga på en högre nivå än tidigare. Vi kan väl tänka oss att det har ett samband med låga vattennivåer, i och med att vi har så pass mycket vattenkraft i Sverige.

Ut till restaurangsidan kommer priserna att behöva justeras uppåt.

Den lokala ölen görs på svensk malt från närområdet, upp till runt Mälardalen, och kommer från en leverantör i Halmstad. Bryggeriet kommer inte att byta leverantör för de har tillräckligt med råvaror, men det är inte säkert att de kommer att vara enbart från Sverige.

Framöver kommer bryggeriet att behöva öka priset på ölen med cirka åtta procent, ut till deras kunder.

– Det kommer inte att påverka privatpersonerna under 2018, i och med att priserna ligger fast på Systembolaget under vissa perioder. Sedan kommer det att göras en prisjustering, troligtvis under 2019. Men ut till restaurangsidan kommer priserna att behöva justeras uppåt, säger han.