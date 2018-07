Bekymmersamt läge vid branden i Lockhyttan

Räddningstjänsten jobbar just nu med att släcka en skogsbrand utanför Örebro och en i Småland.

– Det är knastertorrt där uppe och vi har vind, så det är ett bekymmersamt läge, säger P-O Staberyd, räddningsledare vid Lockhyttan utanför Örebro.

Branden vid Lockhyttan utanför Örebro startade under eftermiddagen och spred sig snabbt i den torra marken. Röken har spridit sig långt in över Värmland. Sju enheter från räddningstjänsten jobbar med att få stopp på branden. Dessutom har två av de portugisiska brandflygplanen som befann sig på Örebro flygplats satts in mot branden.

Claes Wahlberg bor i byn Ramshyttan som ligger nära branden.

– Vi har fått ryktesvis reda på att det gått så bra att vi kanske får bo kvar i natt, säger Claes Wahlberg.

Läget vid den stora branden norr om Trängslet i Dalarna är fortfarande besvärligt. Särskilt svårt kan det bli i morgon då det ska varmt med kraftiga vindar. Dessutom kan det bli åska som gör att helikoptrarna inte kan flyga.

– Vi har inte kontroll ännu, men vi börjar ändå krympa den. Vi ska försöka säkra upp kanterna så det inte sprider sig, säger Mikael Foleby, räddningsledare vid branden i Kosta.

I Ljusdals kommun i Hälsingland är brandläget också svårt kring Enskogen och Ängra. Däremot fick de evakuerade i Finneby i dag komma hem igen.