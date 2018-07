Zlatan tremålsskytt: ”Alla pusselbitar sitter på plats”

Zlatan Ibrahimovics fyrverkeri började i 47:e minuten med en hög nick till 2–2. Orlando svarade snabbt med ett tredje mål, av Dom Dwyer.

Efter 67 minuter väggspelade sig Zlatan och norrmannen Ola Kamara sig synbarligen retligt lätt fram, och svensken avslutade med en flygande nick; 3–3.

Och bara fyra minuter senare öste Ibrahimovic från nära håll in 4–3, vilket fick Los Angeles Galaxy att på Twitter utbrista , "DO YOU BELIEVE IN ZLATANNNNNNNNNNNNNN".

Svensken kastade sin vita Galaxy-tröja i gräset för att fira hattricket som avgjorde matchen hemma på Stubhub Center i Carson.

– Det kommer alltid finns chanser, det gäller bara att sätta dit dem. Nu när jag känner mig fysiskt bra med allting, alla pusselbitar sitter på plats, det är bara att köra på och kämpa och hjälpa laget på bästa möjliga sätt, säger Zlatan till Radiosporten.

Han har nu gjort 15 mål på 17 matcher i MLS och är ensam tvåa i skytteligan.

Segern innebär att Galaxy går upp till en tredjeplats i Western Conference, dock med en match mer spelad än ettan och tvåan, FC Dallas respektive Los Angeles FC.