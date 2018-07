Evakuerade har fått återvända hem till Kårböle: "Äntligen!"

Delar av det avspärrade området kring Ljusdals nordvästra kommun och del av Härjedalens kommun har i dag – den 30 juli – hävts.

Det innebär att de som fram till nu har varit evakuerade från Kårböle, Lassekrog, Degerkölsvallen, Gammelvallen och Finneby fått återvända till sina hem.

– Äntligen! säger Anneli Åkerblom när Ekots reporter Cecilia Ingvarsson träffar henne.

– Nu känns det bra. Allting var som vanligt, det var bara att öppna dörren och gå in. Precis så som vi hade önskat, men inte säkert visste att det skulle bli, säger Anneli Åkerblom.



Vad ska du göra nu?



– Nu ska jag bara sätta mig ner och ta en kaffe. Bara njuta, säger hon.

Margareta Byström är en annan av dem som fått återvända hem till Kårböle i Ljusdal.



– Det känns jätteskönt att vara hemma men jag förstår att det kommer en efterreaktion. Även fast vi har haft det så bra så finns ju oron där, säger hon.

Vad har det här betytt för dig?

– Jag har förstått att man aldrig är säker för någonting. Man kan drabbas av sådana här katastrofer. Och vi har ju mist massa skog såklart, men nu är vi hemma och det känns jättebra, säger Margareta Byström.



Det var på måndagskvällen den 30 juli tog räddningsledaren bort samtliga VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) som gäller branden i Ljusdals kommun. Beslutet innebär alltså att de som bor i Kårböle, Lassekrog, Finneby, Gammelvallen och Degerkölsvallen utanför det nya avspärrade området nu kan flytta tillbaka.



I Ängra och Laforsen, där man också evakuerat flera personer, är det ännu inte aktuellt att släppa på avspärrningarna.



– De är ju en av de delarna där vi inte har möjlighet att släppa just nu. Där måste vi säkra upp vägförsörjningen, vi kan inte ha räddningsinsats pågående och privatpersoner där just nu, säger räddningschef Robert Strid.



Enligt SOS Alarm pågår det just nu 19 skogs- och terrängbränder. Helgens släckningsarbete har gett gott resultat på flera håll i landet.



De skogsbränderna i Värmland, som upptäcktes på eftermiddagen, uppges nu vara under kontroll. Fyra flygplan har vattenbombat under kvällen och enligt P4 Värmland går nu markpersonal in för att avsluta släckningen.



Risken för bränder i skog och mark är fortsatt hög, men kan vara på väg att minska tillfälligt på flera håll, enligt SMHI.