Fartygstrafik på floderna hotad

Matthias Niepkolo är hamnchef i Worms vid floden Rhen.

– Båtarna far nedströms med bara en fjärdedels last, och det lönar sig inte. Och mindre än en container kan man inte ta, så snart går det inte alls, säger han vid Rhen-containerhamnen i Worms.

Rhen är den flod i Europa där två tredjedelar av flodtransporterna sker, drygt 330 miljoner ton om året. Just nu går fartygen med 25 procents last, med mer last är risken för stor att de går på grund. Det innebär stora ekonomiska förluster för transportföretagen som många gånger är enmansföretag - nämligen en kapten och hans båt.

Även hamnarna förlorar intäkter, eftersom lasten i stället transporteras på lastbilar - vilket i sin tur innebär mer koldioxidutsläpp och dieselpartiklar i luften.

På den andra stora tyska vattenleden, Elbe, har trafiken helt upphört, igår ställdes även turisttrafiken in. Vid Dresden är vattenståndet bara 46 cm, i vanliga fall så här års ligger den vid två meter.

Det låga vattnenståndet och de höga vattentemperaturerna har också medfört att fiskarna i floderna dör av syrebrist. I höjd med Hamburg har myndigheterna hittils plockat upp sex ton död fisk ur Elbe. Och inte ens åskregnet som nu på sistone kommit i norra Tyskland är till tröst, säger vattenexperten Eike Schilling

– När det regnar vid åskväder så tillförs vattnet stora mängder organiskt material - vilket måste brytas ner och det absorberar ännu mera syre, så för fiskarna blir det ännu mindre kvar på kort sikt.