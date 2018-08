Extremhetta väntas – årets värmerekord kan slås

Jon Jörpeland är meteorolog på SMHI:

– Det har att göra med en väldigt torr, varm luft från Sahara som rörde sig in över Spanien och Portugal tidigare under helgen. Den luften har också fortsatt norrut upp över Europa. Det som framförallt södra Sverige, och även en bit in på södra Norrland får ta del av, är resterna av den värmen.

Men hettan är bara på tillfälligt besök.

– Det är framförallt fram mot fredagen som vi har ett lågtryck som rör sig in från sydväst in mot Skandinavien. Fram mot helgen väntas mer normala sommartemperaturer, det blir mellan 20-25 grader för södra Sverige och mellan 15-20 grader för norra Sverige, säger Jon Jörpeland.