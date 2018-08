Årets temperaturrekord kan slås, det här är dagens väder

– Det är riktigt varm luft som börjar röra sig in söderifrån i detta nu. Under dagen kan temperaturen stiga uppemot dryga 30, kanske till och med 35 grader lokalt i framförallt Götaland. Tidigare årshögsta har vi från den 26:e juli, då hade vi 34,6 grader i Hästveda. Det är mycket möjligt att temperaturen når upp mot 35 grader någonstans i Götaland, säger Marie Stark.

De höga temperaturerna sammankopplas med den extrema värmen i Sydeuropa den senaste tiden. Marie Stark förklarar varför.

– Det pratades mycket om att det under den gångna helgen var riktigt varm luft ner över Iberiska halvön. Just nu har vi ett väderläge där vi har högtryck öster om det här och ett lågtryck som trycker på västerifrån över Atlanten. Det har gjort att den riktigt varma luften har rört sig norrut och idag kommer att passera över Sverige, fortsätter Marie Stark.

Många går runt och väntar på regn och lägre temperaturer. Marie Stark fortsätter med att ge besked om var det väntas kallare temperaturer den närmsta tiden.

– Det beror lite på var i landet man bor men redan här under kvällen har vi en kallfront som rör sig in västerifrån, framförallt från Värmland och norrut kan det passera lite skurar, under natten kan det även bli regn längre söderut. Kallfronten gör att kallare luft rör sig in över landet. I morgon, framförallt över Västra Götaland, får vi en väldigt markant temperatursänkning. Där har vi 25 grader under morgondagen, jämfört med 35 grader idag, avslutar Marie Stark.