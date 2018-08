Åskovädret inleder kallare och blötare helg

Nattens blixtar och dunder är ett resultat av att onsdagens varma temperaturer kyldes ner av svalare luft som drog in över landet.

– Det har blixtrat på ganska bra i stora delar av landet i natt. Åskan var varit mest aktiv i landets södra delar, Götaland och södra Norrland och en front har passerat österut med regn, säger Charlotta Eriksson, meteorolog på SMHI.

Ovädret har emellertid sagt sitt för den här gången och under torsdagen väntas uppehållsväder och sol i stora delar av landet. Men kallare och regnigare dagar är inom räckhåll.

I västra Svealand och Västra Götaland har temperaturerna redan sjunkit under 30-gradersstrecket till runt 25 grader. Under helgen kommer ny sval luft även att röra sig in över östra Svealand och östra Götaland och skurar väntas dra in över landet västerifrån, vilket främst påverkar västra Svealand och västra Norrland.

– Det är framför allt i helgen som vädret blir ostadigt. Redan i början av nästa vecka väntas några dagar av uppehållsväder, men enligt vår senaste prognos kommer den varmaste luften att hålla sig söder om landet, säger Charlotta Eriksson.