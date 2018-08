Fler vill ha ersättning för inställda tåg

Det kom in 105 000 ärenden under årets andra kvartal, varav 52 500 i juni. Det kan jämföras med 37 500 under samma månad förra året. SJ menar att ökningen beror på den varma sommaren.

– Det har ställt till problem för vår infrastruktur och för våra tåg. Vi hade önskat en helt annan situation för våra resenärer. Nu kommer vi behöva göra stora insatser i hela järnvägsbranschen för att komma vidare, säger Tobbe Lundell, tillförordnad presschef på SJ.

Borde SJ eller Trafikverket gjort något annorlunda?

– Det finns mycket att dra lärdom av. Planering är en nyckelfaktor, säger Tobbe Lundell.