En gripen misstänkt för skjutning i Kanada

På Twitter ber polisen i Fredericton sina invånare i staden att hålla sig borta från det aktuella området och boende i närheten uppmanas att stanna inomhus och låsa sina dörrar:

"Please continue to avoid the area of Brookside Drive between Main and Ring Road. An incident has resulted in at least four people killed. More information will be available when we can confirm."

Flera polispatruller och räddningstjänst har larmats till platsen.

Exakt vad som har inträffat är oklart.