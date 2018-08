Billigare läkemedel stötesten inför toppmöte om tbc

Tio miljoner människor per år insjuknar i tuberkulos, som också kallas för tbc. Sjukdomen skördar 1,7 miljoner liv årligen och har passerat hiv och blivit den infektionssjukdom i världen som dödar flest människor.

Det är bakgrunden till det så kallade högnivåmöte som ska hållas i FN i New York i september, dit vissa länder skickar sina statschefer.

Men förhandlingarna inför mötet om vad länderna egentligen ska komma överens om kärvar, varnar Läkare utan Gränser. Leonardo Palumbo, på organisationens New York-kontor, säger att det här är ett mycket viktigt möte, som man behöver få konkreta resultat från.



– Det här är det första mötet om tuberkulos på den här nivån, och världens länder behöver enas om vilka åtgärder som ska sättas in, säger Leonardo Palumbo på Läkare utan Gränser.



40 procent av de tio miljoner som insjuknar, alltså 4 miljoner människor, får aldrig någon diagnos, och därmed inte heller behandling. Nu finns nya diagnosverktyg, som också kan skilja på vanlig tuberkulos och multiresistenta former.

– De behöver komma till användning i de fattiga länder där de flesta av de drabbade finns, och här behövs ekonomiskt stöd, säger Leonardo Palumbo.



En stötesten är priset på mediciner. Fattiga länder vill ha möjlighet att få billigare läkemedel, men enligt Läkare utan Gränser har USA satt press för att undvika en sådan överenskommelse, för att de vill skydda sina läkemedelsbolag. Nu finns oro för att de billigare läkemedlen inte ska bli verklighet.



– Vi behöver agera nu för att få slut på tuberkulosepidemin, säger Leonardo Palumbo på Läkare utan Gränser.