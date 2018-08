Oron ökar för Brexit utan färdiga avtal

– Det korta svaret på frågan om ett avtalslöst Brexit är kaos, säger John Springford, biträdande chef för den ansedda tankesmedjan Centre for European Reform, i London.

Regler för handel, dataflöden, personlig rörelsefrihet, flyg – allt sådant skulle rivas upp. Storbritannien skulle inte ha någon legal basis för kontakter med omvärlden.

Mest påtaglig skulle denna regelbrist bli vid gränstullarna, där stora problem med köer vore att vänta.

Efter det inledande kaoset, kanske förvärrat av varubrist till följd av hamstring, skulle också den brittiska ekonomin ta skada, och kanske drabbas av en lågkonjunktur, enligt John Springfords bedömning.

Även om inte alla skulle skriva under på John Springfords dramatiska scenario, så ökar oron för ett utträde utan avtal. Exempelvis har den brittiske handelsministern Liam Fox nyligen sagt att ett så kallat No Deal Brexit just nu är det mest troliga alternativet.

Premiärminister May, å andra sidan, säger sig fortfarande vara övertygad om att kunna nå en uppgörelse med EU.

Men ingen vet vad som händer efter den 29 mars i år, dagen för utträdet. Oenigheten och osäkerheten ökar. Brittisk politik befinner sig i ett stadium av feberaktig förvirring, säger John Springford på tankesmedajn Center for European Reform.