20 000 till 30 000 IS-medlemmar kvar i Syrien och Irak

– Islamiska staten har varit utsatt för en omfattande kampanj sedan 2014 som har resulterat i att kalifatet har fallit. De har förlorat viktiga städer som Raqqa och Mosul i Syrien och Irak. Men det innebär inte att den Islamiska staten har upphört vara ett problem, säger Hans Brun.

Även om IS fortfarande har tiotusentals medlemmar kvar i Syrien och Irak så har antalet personer som reser för att ansluta sig till IS kraftigt minskat, visar rapporten till FN:s säkerhetsråd. Det beror på att organisationen inte är lika attraktiv längre, säger Hans Brun. Rapporten visar också att det inte finns något nytt geografiskt område dit utländska jihadister söker sig, även om många har förflyttat till Afghanistan, där IS uppskattas ha mellan 3 500 och 4 500 medlemmar.

Antalet terrorattacker och attentatsförsök i Europa har minskat den senaste tiden, visar rapporten, men de underliggande faktorerna bakom terrorism finns fortfarande kvar och situationen är fortfarande allvarlig.

– Det stora problemet här är jihadismen som rörelse och ideologi. Islamiska staten kan mycket väl slå sig samman med al-Qaida eller byta till ett annat namn eller ett annat varumärke. Det viktigaste här är själva ideologin och rörelsen som sådan. Inom den här rörelsen finns det en mängd olika grupper och rörelser där medlemmarna kan röra sig ganska fritt emellan, säger Hans Brun, analytiker vid Försvarshögskolan.