Polisen: De verkar ha gjort det bara för att det är kul

– De grabbarna vet inte hur mycket skada de ställer till med, säger Nuno Mendonca, boende i Göteborg, om dem som startat bränderna.

Efter gårdagens storskaliga bilbränder i Göteborg och Trollhättan uppger polisen att man har gripit två personer. De har förhörts och senare anhållits av åklagare och sitter nu frihetsberövade för grov mordbrand.

– De är hemmahörande i Frölunda där bilarna börjat brinna, säger Peter Adlersson, polisens presstalesperson.

Personerna greps inte på bar gärning men via vittnesmål och ett stort antal filmer som kommit in har polisen kunnat spåra dem. Fler gripanden kan komma under kvällen, enligt polisen i Västra Frölunda.

– Vi kommer att göra fler frihetsberövanden under kvällen och i morgon. Jag tror att det rör sig om runt tio stycken ungdomar som agerat samtidigt. Det här är kriminella killar i övre tonåren, som bor här i området, säger Dan Windt, chef för lokalpolisområde Storgöteborg Syd.

– Vi vet egentligen i vilka grupperingar det är som det händer och kommer jobba brottsförebyggande på plats nu, säger Dan Windt.

Man har även gjort fynd i stadsdelarna som härjats av molotovcocktails och stenupplag i kundvagnar.

– Det kan man ju spårsäkra på, säger Peter Adlersson.

Teorin är att bränderna var koordinerade via sociala medier och att personerna agerat på en given signal.

– Enligt vittnesuppgifter som vi har fått in från de olika platserna har folk överhört samtal mellan ungdomarna som har härjat där, säger polisens presstalesperson Hans Lippens.

Vid en parkering på Frölunda torg står tio utbrända bilar, med svarta krossade rutor och smälta däck. Det är en av platserna i stadsdelen där det brunnit. En dam passerar förbi med sin hund och utbrister "bedrövligt", och lämnar platsen för att undvika regnet.

– Min mors bil brann, hon är 78 år. Jag ringde nyss och hon storgrät, säger Nuno Mendonca.

Det första larmsamtalet kom strax efter klockan 21, sedan duggade samtalen tätt. Cirka 80 bilar har brunnit i regionen.

Polisen har gjort en anmälan om uppvigling och utreder om bränderna har någon koppling till varandra.

Räddningstjänsten fick rycka ut till cirka 20 platser i Göteborgsområdet, bland annat Gårdsten, Hjällbo, Kronogården och Frölunda.

Polisen har nu inför kvällen tagit höjd för att bränderna kan fortsätta och upprättat en såkallad särskild händelse, vilket ger polisen betydligt mer resurser.

– Det kan förflytta sig och drabba andra områden, säger Peter Adlersson.

I Falkenberg har ungdomar kastat sten och eldat och i Lysekil rör det sig om mopeddäck som har brunnit. Även i Trollhättan var det stökigt. Där har vägar blockerats av ungdomar som kastat sten mot polisen och minst sex bilar har brunnit.

– Kronogårdens skola har utsatts för skadegörelse med rutor som har blivit krossade och busshållplatser där vindskydden har blivit skadade, säger Hans Lippens.

Flera boende vittnar om maskerade ungdomar som befunnit sig på platserna och sedan sprungit därifrån. Det finns inga uppgifter om att någon person ska ha kommit till skada.

I ett pressmeddelande skriver polisens Nationella operativa avdelning (Noa) att bilbränder, skolbränder och trakasserier mot blåljuspersonal tenderar att öka vid skolavslutning, skolstart och när pyroteknik säljs i handeln.