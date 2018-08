Fler dör i trafiken

– Fint väder är en av anledningarna till att fler är ute och kör och risken för olyckor ökar då. Men det är lite för tidigt att säga att det är orsaken, säger Khabat Amin som är statistiker på Transportstyrelsen.

2018 är på väg att bli det dödligaste trafikåret i Sverige sedan 2011. Under årets alla månader har antalet döda varit högre än under motsvarande månad 2017. På Transportstyrelsen har man ännu inte någon uppfattning om vad ökningen beror på, men man hoppas att de åtgärder som satts in snart ska börja ge resultat.

– Vi har en ny lag för förbud mot handhållen telefon och nya krav på skyddsutrustning för terränghjuling, men det är lite för tidigt att säga effekten av ändringarna, säger Khabat Amin.

Khabat Amin tror att tekniska innovationer kan leda till färre döda i trafiken. Han hoppas att allt säkrare bilar i längden ska leda till en nedgång i dödligheten. Men han säger också att trafikanternas beteende är det som påverkar trafiksäkerheten mest.

– Det är inte bara fordonen det handlar om utan också vi människor. Trafikanterna måste hålla hastigheten, vara nyktra, sluta rattsurfa och tänka på samspelet med andra trafikanter, säger han.