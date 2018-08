Gunnar Bolin: Svågerpolitik i Svenska Akademien?

Kulturreporter Gunnar Bolin säger att hans första reaktion på Sara Danius sommarprat är att det är en part i en smärtsam och uppslitande konflikt. Han säger också att det var flera intressanta saker som kom fram i programmet. Bland annat om jävssituationer och svågerpolitik i Svenska Akademien.

– Här blir Sara Danius historieskrivning att det var en gammal dålig tradition som hon på något sätt kom in i när hon valdes in. Hon beskriver hur ledamöter kom in på hennes rum och ber inte bara om nya bostäder till anhöriga utan bättre bostäder än dem de redan har fått, säger Gunnar Bolin.

Gunnar Bolin menar att Sara Danius sommarprogram inte innehåller någon avgörande nyhet utan att man ska se det som en sidas historieskrivning.

– Men den understryker en hel del underligheter och reser en hel del frågor som jag skulle vilja ställa, säger han.

Han var ändå överraskad över att Sara Danius på ett rakt och dagboksaktigt sätt.

– Hon är väldigt tydlig med att ge sin bild, dag för dag och vecka för vecka. Hon har ett exempel där hon fått ett meddelande från Horace Engdahl just efter att skandalen briserade där han berömmer henne och hur han en månad senare tar heder och ära av henne på ett möte, säger Gunnar Bolin.

Ekot har bett Horace Engdahl om en kommentar och i ett sms skriver han att: "Jag har ingen annan kommentar än att jag beklagar alla de brott mot Svenska Akademiens sekretessbestämmelser som jag hör talas om och att jag inte har någon önskan att bidra till den genren."