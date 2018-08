Historisk sjukvårdsreform på gång i Indien

Det var under ett tal i New Delhi i veckan som Indiens premiärminister Narendra Modi berättade om den historiska reformen. I Indien saknar de flesta sjukförsäkring och Modi sa att han vill förhindra att indiska famlijer hamnar i skuld hos ockare för att kunna köpa vård när någon blir sjuk.



Sjukvårdsreformen är tänkt att gynna den fattigaste halvmiljarden av Indiens 1,3 miljarder invånare. De som hamnat på efterkälken och inte fått del av landets starka ekonomsika tillväxt de senaste decennierna.



Den ska bekosta sjukvård för upp till 57 000 kronor per familj och år. Summan kan verka låg, men den motsvarar kostnaden för fem hjärtoperationer i Indien. Redan 2019 sjösätts det nya systemet, och många ser lanseringen av reformen som en startpunkt för valrörelsen inför parlamentsvalet nästa år. Narendra Modi och hans regerande parti BJP vet att landets fattiga befolkning är så stor att den kan avgöra val.



Reformen ses också som ett försök från det hindunationalistiska BJP att försöka tvätta bort sin image att bara vilja gynna hinduer. Sjukvårdsförsäkringen ska omfatta alla indiska medborgare, oavsett religion.



Indien satsar lite på sjukvård i en internationell jämförelse: bara 1,5 procent av BNP. Kritiker menar att de indiska sjuKhusen inte är tillräckligt utbyggda för att kunna ta emot alla nya patienter, som därför främst kommer att få vända sig till sköterskemottagningar. Girdhar Gyani, generaldirektör på en samarbetsorganisation för de största sjukhusen i Indien, säger till tidningen The New Indian Express att förbedelsetiden är alltför kort och att vården behöver med resurser för att reformen ska fungera.