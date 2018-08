Arbetsmiljöverket har fått ingripa mer i sommarvärmen

– Sommaren har varit fruktansvärd. Värmen påverkar både fysiskt och psykiskt. Jag tycker att det är farligt att jobba i vissa temperaturer, både för personal och boende, säger Belinda Mattsson som är skyddsombud på ett äldreboende i Borlänge.

Efter att under en längre tid arbetat i temperaturer över 30 grader la Belinda Mattsson ett så kallat skyddsstopp på dusch och städ. Arbetsuppgifter hon ansåg blev för farliga för att utföra.

– För i duschen kan det bli 45 grader. Där står du med gummistövlar och plastförkläde. Sen ska man ut och jobba i 30 grader på avdelningen.

Skyddsstoppet hävdes efter några dagar av Arbetsmiljöverket, men krav på andra åtgärder las fram.

Den varma sommaren har lett till ett ökat antal liknande ingripanden från Arbetsmiljöverket. Under perioden juni till mitten av augusti kopplades man in vid minst 11 tillfällen för att tvinga arbetsgivare att förbättra inomhusklimatet på sina arbetsplatser. Det kan jämföras med 3 tillfällen under samma period förra året.

– Jag är inte alls förvånad över det, med tanke på hur det varit sommar. Man upplever ju att man har det för varmt på sin arbetsplats och i samband med det upplever man att det är dålig ventilation. Och det kan det vara. Det kan vara dålig ventilation men man märker det inte då det är normala temperaturer, säger Gunnar Åhlander, handläggare på Arbetsmiljöverket.

Gunnar Åhlander hoppas att den här sommaren ska bli en väckarklocka för många arbetsgivare, att man inser att beredskapen för extremväder behöver höjas.

– Tidigare har de här veckorna med värme varit en, och då har man stått ut med det. Men när det börjar bli två, tre eller fyra veckor så är det mycket svårare. Och då måste man i förhand ha tänkt igenom, hur ska vi handskas med det här?

– Folk som hann köpa i tid köpte bordsfläktar för att sätta på sin arbetsplats. Man kan hoppas att arbetsgivare tänker att de behöver ett par sådana här bordsfläktar ifall det blir en sån här sommar igen, säger Gunnar Åhlander på Arbetsmiljöverket.