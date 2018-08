Tyskland ändrar utrikespolitik på grund av Trump

Tyskland bör, tillsammans med EU, ta mera ansvar och vara en motvikt när USA överskrider röda linjer, det skriver utrikesminister Heiko Maas i dag i en debattartikel i tidningen Handelsblatt.



Den tyske utrikesministern markerar därmed att efterkrigstiden, då Tyskland i utrikespolitiken följde och underordnade sig stormakter i väst och öst definitivt är över, och att det är möjligt för Tyskland idag att ta en ledande roll i världen.



Men Maas menar att Tyskland bör göra detta i tätt samarbete med resten av EU och främst Frankrike. Konkret vill han att Tyskland tar mer plats i militäralliansen Nato, ökar sina försvarsanslag för att bli starkare och även blir diplomatiskt aktiv i länder där USA just nu drar sig tillbaka, exempelvis i Afrika och Mellanöstern.



Han stöttar EU-kommissionens förslag att bilda en egen Europeisk valutafond för att stötta länder som kommit på obestånd. Han tycker även att Europa bör bygga egna betalningssystem för att stärka euron och bli oberoende av USA och dollarn i den internationella handeln. På det viset skulle amerikanska handelssanktioner inte kunna skada tyska företag, så som sker just nu i fallet med sanktionerna mot Iran.



Heiko Maas skriver också att det är viktigt att korrigera de felaktigheter som Trumpadministrationen sprider, exempelvis om Tysklands övertag i handelsbalansen. Han nämner de stora amerikanska internetföretagen som gör miljardvinster i Europa och föreslår en digitalskatt på just den branschen.