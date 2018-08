Hovrätten fastställer fängelsedom mot allsvensk spelare

Mannen har nekat till brott helt och hållet. Spelaren har uppgett att han har haft sex med flickan, men vid helt andra tidpunkter och på andra platser än vad åklagaren har påstått.

Han menar att han inte heller ska ha vetat om att flickan var under 15 år.



Tingsrätten ansåg dock att spelaren i två olika konversationer via sociala medier bekräftat att han uppfattat att flickan bara var 14 år. Även hovrätten anser att mannen har insett att flickan var under 15 år. Våldtäkterna skedde i september 2016 och i juni 2017.



Efter tingsrättens dom fick spelaren sparken från sin allsvenska klubb och föreningen uppgav att spelaren skulle krävas på den sign-on-bonus han fick när han värvades till klubben.