May vill storsatsa i Afrika

– Till 2022 vill jag att Storbritannien investerar mest i Afrika av alla G7-länder, meddelade Theresa May i ett tal i Kapstaden i Sydafrika idag. Ett tal som var marinerat i löften om hur Storbritannien nu vill skapa en ny relation med Afrika, mer handel, mer investeringar och ett bättre bistånd.



När Storbritannien lämnar EU tappar man upparbetade handelsavtal med stora delar av Afrika, och May är pressad att leverera nya bilaterala avtal - en central punkt på agendan under besöket.



Resan är Theresa Mays första till Afrika och Sydafrika är första stoppet av tre. I morgon åker hon till Afrikas folkrikaste land Nigeria och sen vidare till Kenya - ett land ingen brittisk premiärminister besökt på 30 år. Och May har kritiserats för ett bristande Afrikaintresse och för att turnén egentligen handlar mer om brittisk inrikespolitik än om Afrika.

Och mer vatten på den kvarnen kom dag när Therea May utan att skämmas - som hon själv uttryckte det i talet - annonserade att brittiskt bistånd från och med nu ska styras om för att stödja Storbritanniens nationella intressen.