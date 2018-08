Twitterbotar ökar inför valet

FOI har undersökt antalet automatiserade konton på Twitter och de har ökat markant under sommaren, säger forskaren Johan Fernquist.



– Från juli till augusti har vi sett en ökning av antalet botar på mellan 40 och 100 procent. Det är en markant ökning, absolut.



Nu under valrörelsen är det många som sprider politiska budskap via sina konton på microbloggen Twitter. Men en betydande del av alla anläggs om svensk politik skapas alltså inte av vanliga användare utan av automatiserade konton, så kallade botar.

– Det är mellan 11 och 16 procent, säger Johan Fernquist.

Vilka partier stödjer botarna?

– De uttrycker framförallt stöd för SD och AFS. När de automatiserade kontona uttrycker stöd till ett parti är 47 procent till SD.

Vilka partier får mest kritik?

– Det är främst Socialdemokraterna, enligt Johan Fernquist.



Forskarna på FOI har också undersökt vilken typ av material botarna sprider. Och det visar sig att den största skillnaden mot vanliga twitteranvändare är att de i högre grad delar material från de invandrarkritiska sajterna Fria tider och Samhällsnytt.

– Stora mängder av de automatiserade kontona ligger i en sådan mängd att de faktiskt inte får så mycket gehör för vad de skriver.

Vet ni vilka som ligger bakom botarna?

– Nej det ingår inte i vår studie, säger Johan Fernquist.