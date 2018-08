Grafik: Mediemätaren september – politik i nyheter och sociala medier

Läs analys

SD får en allt större andel av samtalet men samtidigt blir det allt mer negativt vinklat. Partiets inställning till abort, kändisar som är kritiska och Samtidens film om S bidrar till det. Samtidigt finns det särskilt på Twitter en grupp som visar ett starkt stöd och med sina många inlägg sprider en mer positiv bild.

S får mycket negativ uppmärksamhet, bland annat på grund av lågt opinionsstöd och förtroende. Men paritet får också kängor i frågor där huvudfokus egentligen ligger på ett annat parti.

Mot M är tonen mer positiv än mot S men avståndet har sjunkit. Det handlar om frågor som oenigheten inom alliansen kring ordförandeposter för SD samt relationen till samma parti och ett svikande opinionsstöd.

C möter kritik för sin migrationspolitik men partiledaren Annie Lööfs agerande när hennes tal stördes av NMR under Almedalen togs emot mer positivt. Även C får kritik för frågan om ordförandeposter till SD.

Tonen mot V är övergripande mer negativt även om framgångarna i opinionen syns. Kritiken handlar om kopplingar till kommunismen, Ung Vänsters agerande och hur V behandlar SD.

Om L handlar de negativa bidragen också om ordförandeposter till SD samt ett eventuellt samarbete över blockgränsen efter valet.

Tonläget mot KD blir mer positivt men det beror till stor del på att det är så litet på Twitter så att partiets och dess egna företrädares inlägg får större utrymme.

MP får också en positivare ton, särskilt på Facebook. Det beror dels på ökat opinionsstöd men också klimatfrågor som kommit upp i samband med sommarens torka.

Generellt nämns L och KD mest i förbifarten.