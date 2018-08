Migranter inlåsta utan mat och vatten

Ljudet av en maktkamp mellan rivaliserande miliser som båda står under den FN-stödda regeringens kontroll.



De senaste striderna bröt ut i helgen när en milis från ökenstaden Tarhouna attackerade Tripolimiliser och anklagade dem för att tillskansa sig makt, rikedomar och lyxliv på bekostnad av invånarna och regeringen. Minst fem människor har dödats i striderna- över 40 har skadats.



Men mitt i slagfältet i Tripolis annars lugna södra förorter finns också stora låsta FN-stödda migrantförläggningar, eller egentligen fängelser där migranter från andra afrikanska länder hålls inlåsta sedan de skickats tillbaka till Libyen när de försökt fly till Italien.

Under striderna övergav vakterna en av förläggningarna och hundratals migranter i alla åldrar hålls fortfarande inlåsta utan vatten och mat.

Det har diskuterats att flytta eller släppa migranterna, men situationen i området är just nu för farlig.



Det finns flera stora väpnade grupper i Tripoli som hävdar att de arbetar under den FN-stödda regeringen men som i själva verket agerar efter egna intressen och mjölkar olika ministerier på pengar för att upprätthålla säkerhet.



De stora förlorarna är de vanliga civila. En som jag träffade när diktatorn Khadaffi störtats och som då var lättad konstaterar i dag luttrad att "Det var ju inte så här det skulle bli"



I december planeras nya val, de senste ledde till förnyade strider.

Frågan är om hoppet är så mycket större nu eller om allt är fortsatt pessimistiskt utsiktslöst.