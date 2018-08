SAS gör rekordvinst

– Jo, jag är väldigt glad för att vi haft rekordmånga passagerare ombord på våra flyg den här sommaren. Det var mer än åtta miljoner passagerare som valde att flyga med oss. Och det har lett till att vi har det bästa kvartalsresultatet i modern historia. För mig är det här ett bevis för att vår strategi fungerar och vi fortsätter att stärka vår konkurrenskraft.



SAS har ett pågående besparingsprogram för att få ner kostnaderna med 3 miljarder kronor per år för att kunna stå starkare i konkurrensen med andra flygbolag. Bland annat ska man bättre försöka anpassa flygtrafiken till att efterfrågan skiljer sig mellan olika säsonger. Men under högsäsongen i somras fungerade det inte riktigt när bland annat personalbrist gjorde att flygningar fick ställas in.



– Vår strategi ligger fast men det är klart att vi måste dra lärdom av de störningar vi hade och vad vi kan göra annorlunda framöver för att det inte ska upprepas.



Det pågående besparingsprogrammet ska vara slutfört 2020. Men det tar inte slut där skriver vd Rickard Gustafson i dagens rapport. Jakten på ökad effektivitet kommer att fortsätta och antalet anställda kan komma att minska



– Det kan jag absolut inte utesluta. Vi som alla andra branscher måste ju dra nytta av ny teknik, digitalisering och automatisering som kommer. Det kommer säkert att förändra vår bransch också.



SAS håller just nu på byta ut sin flygplansflotta till nya mer bränslesnåla plan. Också det har bidragit till störningarna när flygplanstillverkaren Airbus inte kunnat leverera i tid



– Det har varit en del utmaningar med leveransförseningar från Airbus och det här ser ut att fortsätta. Så då får vi ta höjd för det i vår planering framöver att vi inte riktigt kan lita på att de här leveranserna kommer som det var utlovat.