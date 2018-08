Skrämmande rapport om döda barn i Afrika

Det är den vetenskapliga tidskriften The Lancet som publicerar en ny forskningsstudie om dödlighet i konflikter, och resultatet visar att så många som fem miljoner barn under fem års ålder kan ha dött som en direkt eller indirekt följd av krig och väpnade konflikter i Afrika mellan 1995 och 2015. En siffra som enligt författarna till studien är mycket högre än tidigare uppskattningar. Av de fem miljonerna uppskattar forskarna bakom studien att tre miljoner var barn under ett års ålder.



Resultaten visar att krigets förrödande följder ofta sträcker sig långt i både tid och rum bortom den död och förstörelse själva krigshandlingarna orsakar. Enligt studien fortsätter barn att dö i många år efter, av konfliktens indirekta orsaker - som avbruten eller utebliven barn- och mödravård, av smittsamma sjukdomar på grund av ödelagda vatten- och sanitetslösningar eller av undernäring på grund av störningar i lokal matproduktion.