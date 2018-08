Mest positiv om slopandet av tidsomställningen

Några som välkomnar det beskedet är Heikki Härkönen och Elsa Layme .

– Folk kommer för sent och det är besvär. Det är jobbigt. Jag ser inte fördelar med det, säger dem.



Att tidsomställningen två gånger per år, i mars och oktober, ställer till problem tycker ganska många européer. När EU-kommissionen lanserade en webbenkät om frågan i somras valde rekordmånga att delta. 4,6 miljoner hörde av sig och av dem ville 84 procent slippa ställa om klockan.



Med den enkäten i ryggen kommer kommissionen inom kort föreslå slopad tidsomställning.



Om det är sommartid eller vintertid som ska gälla kommer dock bli upp till varje enskilt EU-land att avgöra. Kommissionen kommer alltså bara föreslå ett slags förbud om att ställa om klockan 2 gånger per år.



De som vill avskaffa tidsomställningen pekar på hälsoskäl och att människor mår dåligt av att ställa om klockan. Samtidigt har det inte blivit den energibesparing som man hoppades på när man införde dagens system.



Samtidigt har det under dagen riktats kritik mot EU-kommissionens underlag. En knapp procent av befolkningen har röstat och de allra flesta, över tre miljoner var tyskar.



Chefen på EU-kommissionens svenska kontor, Katarina Areskoug Mascarenhas, ser dock inga större problem med det eftersom beslutet om att avskaffa tidsomställningen fattas av EU-länderna och EU-parlamentet.



– Inget är bestämt. Vi lägger fram ett förslag om att man bara har en tid och inte får ändra under året. Sen är det upp till medlemsländerna och EU-parlamentet att besluta om detta. Det är deras ansvar att förankra hur de röstar bland hela sin befolkning.