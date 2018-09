Slopade strafftullar på solceller

– Beslutet är otroligt viktigt. De här antidumpningstullarna och utjämningstullarna var några av de största som EU har infört. Så att de nu tas bort är väldigt stort, säger Johanna Weibull, utredare på Kommerskollegium.

När strafftullarna, som för vissa kinesiska producenter legat på närmare 65 procent, infördes för fem år sen stod Kina för en stor del av marknaden och sålde solceller och solpaneler för 100 miljarder kronor per år till EU. Nu har Kinas andel på marknaden gått ner. Men att tullarna sänks till den tidigare och betydligt lägre nivån 2,7 procent väntas ändå få en märkbar effekt.



– Det är för tidigt att säga hur mycket det kommer att påverka priset. Men det kommer antagligen att innebära en ökning av försäljningen av solceller, vilket är positivt för miljön, säger Johanna Weibull.

På Energimyndigheten har man redan märkt av en tydlig ökning när det gäller intresset för solceller och det investeringsstöd som finns att få för konsumenter. Förra året beviljades 399 miljoner i stöd, hittills i år har redan 773 miljoner kronor beviljats. Idag lanseras man också en ny webbportal för att möta informationsbehoven.



– Vi ser att intresset har ökat mycket under de senaste åren. Och under 2018, efter att man höjde investeringsstödet från 20 till 30 procent för privatpersoner, ser vi att vi har fått in väldigt mycket ansökningar och det verkar som att intresset håller i sig, säger Sara Grettve som är projektledare på Energimyndigheten.