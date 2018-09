Tiden rinner ut för gökungar på vallistor

Men det är fortfarande fritt fram att ta sig in i exempelvis kommunfullmäktige genom att använda sig av andra partiers listor och mot det partiets vilja.

En som utnyttjar den möjligheten är Daniel Brosius. Så här förklarar han varför han satt upp sig på Sverigedemokraternas listor till landstinget i Värmland och kommunfullmäktige i Torsby - utan att vara medlem i partiet.



– Jag vill engagera mig politiskt. I kommunen är det Räddningstjänsten, trygghet och säkerhet jag vill engagera mig i, säger han.



Hur kommer det sig att du valde just det här sättet att göra det?



– Då jag fick veta att de hade en öppen lista.



Det finns alltså två sorters listor, låsta och öppna. En låst lista innebär att ett parti registrerat sina kandidater senast den 10 april i år. Kandidaterna har sedan meddelat Länsstyrelsen att de accepterar att kandidera.

De öppna listorna kan vara öppna av flera anledningar. Ett parti kan, frivilligt eller ofrivilligt, ha låtit bli att anmäla kandidater i tid. Eller så har de lagt till nya kandidater efter den 10 april, då blir en tidigare låst lista öppen igen.



Alla landets listor till riksdag, landsting och fullmäktige finns registrerade hos Valmyndigheten och går att ta del av på webbplatsen val.se. Där framgår att listor till riksdagen genomgående är låsta. Åtminstone för de större, etablerade partierna.

Listorna till valen på regional och lokal nivå däremot är öppna lite här och var. Särskilt ofta gäller det just Sverigedemokraternas listor.

Det är alltså två sådana listor som Daniel Brosius, tidigare moderat, använder sig av. Det enda som krävdes var en anmälan till Länsstyrelsen med "samtycke" till kandidaturen. Ett väldigt missvisande uttryck med tanke på att det inte alls handlar om ett samtycke, i alla fall inte mellan kandidaten och partiet.



Anna Blomberg är valansvarig på Länsstyrelsen i Västra Götalandsregionen. Så här förklarar hon bakgrunden till att samtycket infördes, och nu tillämpas för första gången i ett val.



– Vad lagstiftarna har tänkt nu, det är ju att den som inte vill kandidera, den ska inte kunna bli vald. Därför har man infört det här samtycket.

– Men det ska vara lätt att ställa upp i val och man ska kunna göra det sent. Därför är det först på fredagen före valet som man sätter stopp för kandidaturerna, säger hon.



Det finns alltså fortfarande tid att leta upp en öppen lista och ta sig in i lokalpolitiken. Fram till och med fredag, vid midnatt, går det bra att skicka in sitt samtycke. De listor som Brosius använder sig av har lockat fler "gökungar".

Ytterligare sex personer har skrivit upp sig på samma landstingslista och tre på fullmäktigelistan i Torsby.

Vad som händer efter valdagen och hur eventuella gökungar, som röstats in via andras listor, blir mottagna av de partier man använts sig av, det kan säkert variera.

Daniel Brosius har redan tagit kontakt med Sverigedemokraterna i Torsby och de har inga invändningar mot hans agerande, hävdar han.



– Nej, inte ordförande i kommunen i alla fall.



Och om du kommer in, kommer du att gå med i Sverigedemokraterna då?



– Om jag är välkommen så kommer jag att göra det ja.