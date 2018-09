Splittrad Riksbank ligger still

Men misstron är utbredd bland bedömarna. Lina Fransson, ränteanalytiker på banken SEB tror inte att det blir någon räntehöjning i år.



– Det bygger vi på vår inflationsprognos där vi tror att den underliggande inflationen kommer att vara lägre än Riksbankens prognos och att detta gör att majoriteten i direktionen inte kommer våga att gå för en höjning i år utan kommer att flytta den till nästa år.



Nej, Lina Fransson tror att majoriteten av Riksbanksdirektionen inte törs lätta på gasen och höja räntan eftersom man ännu inte litar på att inflationen varaktigt ska ligga kvar på målet två procent trots att den rört sig däromkring i snart två år.

Och tar man bort energipriserna som stigit kraftigt på senare tid så är det bara 1,3 procents inflation kvar, som är ett mått på den underliggande inflationen.

Men Christina Nyman, prognoschef på Handelsbanken, tror tillsammans med hälften av de analytiker som nyhetsbyrån Direkt frågat, att Riksbanken ändå kommer att leverera en räntehöjning, inte i dag, men innan året är slut.



– Det är ju jättestor osäkerhet kring det här och jag tror att de i direktionen också är osäkra på hur det kommer att bli. Jag tror ändå att de kommer att höja i december men det bygger på att vi inte får några negativa överraskning kring inflationen och att inflationen ligger över två procent som den gör nu.



Men det är inte bara analytikerkåren som är splittrad. Också Riksbanksdirektionen. Henry Ohlsson har röstat för en omedelbar räntehöjning vid samtliga möten i år.

Martin Flodén har lutat åt att höja räntan redan nu i september. På andra sidan finns Per Jansson, Kerstin af Jochnick och riksbankschefen Stefan Ingves med sin utslagsröst.

Och skillnaden mellan falangerna handlar om trygghet tror Christina Nyman.



– Båda de här sidorna tittar på samma sak egentligen, att inflationen ska ligga på målet på några års sikt men man känner sig olika trygg med att man är på väg dit.



Lina Fransson på banken SEB tror att splittringen inom direktionen kommer att öka under hösten.



– Ja, det är absolut min bedömning. Just när det gäller sättet på hur man ser på inflation och på riskerna med att höja räntan ser man ganska tydligt splittringen inom direktionen och den kommer nog att bestå under hösten eller öka.