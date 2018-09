Efter VM-vinsten – fler franska barn vill spela fotboll

I idrottsklubben AS Bondys lokaler är det fullt med barn och föräldrar som vill anmäla sig för hösten. I informationsluckan sitter Patricia Honoré och ser till så att uppgifterna blir rätt ifyllda.



– AS Bondy erbjuder ett tjugotal olika sporter men det är framförallt fotbollen som är väldigt, väldigt efterfrågad, och i och med VM-vinsten ser vi en stor ökning säger hon.



På kontoret en våning upp intygar chefen för AS Bondys fotbollssektion, Jean Francois Suner, att de är helt överhopade med intresseanmälningar.

– Det här är bara början. Vårt problem är att vi inte har tillräckligt med fotbollsplaner och idrottsanläggningar.



– Bondy är en fattig stad och överallt är det höghus, det finns ingen yta kvar, säger han.



Flera fotbollsklubbar i Frankrike vittnar om samma anstormning. Franska landslagets högerback Pavards moderklubb Jeaumont säger till exempel till BFMTV att de hittills sett en 20-30-procentig ökning men att det antagligen kommer bli än mer nu i september.

11-åriga Amara slutade spela fotboll för några år sen. Men vill börja igen. Franska landslaget och Kylian Mbappés framgångar inspirerar.



– Framgångarna förändrar Bondy också, det stärker staden, säger hon.