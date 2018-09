Förtidsröstningen mot nytt rekord

Fram till igår hade drygt 2,2 miljoner personer valt att förtidsrösta.

Långt ifrån alla förtidsröster är registrerade hos Valmyndigheten ännu. Och förtidsrösta kan man göra i särskilda vallokaler även under valdagen.



Richard Öhrvall är statsvetare på Linköpings Universitet och han har studerat förtidsröstningen under valet 2014.



– Ja, allting tyder på att vi får en större andel förtidsröster i år än under 2014 och allt tyder också på att det blir ett högt valdeltagande i år.



– Sedan är det svårt att veta exakt hur stort valdeltagandet blir. Vi vet inte hur många om sedan går och röstar i vallokalerna på valdagen, säger Richard Öhrvall.



Sedan valet 2002 har förtidsröstande blivit allt vanligare i Sverige. Under valet 2014 valde över 42 procent - av alla de som röstade i riksdagsvalet - att förtidsrösta.

Det innebär att nästan 2,7 miljoner röstade innan valdagen Och det var då den högsta noteringen sedan möjligheten infördes till riksdagsvalet 1944.

Arne Savilahti arbetar som valförrättare i stadsdelen Skäggetorp i Linköping, ett område där valdeltagandet varit lågt senare val.

Och han märker en stor förändring i årets val vad gäller förtidsröstning.

– Ja, det kommer mer och mer folk som röstar. Under gårdagen så tror jag att vi hade över 200 röstande här. Och det är bra med tanke på att 65 procent röstade här i förra valet.



– Vi ligger redan på 30-35 procent. Ja, det ser bra ut, säger Arne Savilahti.



Fler äldre än yngre förtidsröstar liksom boende i stad framför de som bor på landsbygd. Att fler förtidsröstar idag kan bero att tillgängligheten till fler vallokaler har ökat sedan kommunerna över ansvaret efter Posten år 2006.



Michelle bor i Skäggetorp och har valt att rösta i förtid. Hon anser att det framförallt gör den egna vardagen enklare.

– Barnen är just nu hemma, så de passar på att vara ute och leka och då går jag in här. Och jag gör det för jag vill det och inte behöva stanna hemma på valdagen. Det här är mycket smidigare.

Hussam som också bor i Skäggetorp resonerar också som så, att förtidsröstande ger en ledig helg.



– Jag kanske inte kommer att hinna nu på söndag, det kanske dyker upp något och man kan inte rösta på valdagen.

Men tänk om något händer i politiken då, så att du ändrar dig?

– Haha, nä jag tror inte det! Det händer inte mycket nu...

Av över två miljoner förtidsröstande är det endast några tusen som brukar ångra sig och väljer att rösta om på valdagen. Men sena politiska utspel eller nya löften påverkar inte Barbro som precis förtidsröstat i Skäggetorp.

– Nej, egentligen inte. Jag är övertygad sedan tidigare.



Förtidsrösterna ska räknas under valdagen. Men det finns ändå en liten risk att sådana röster kan registrerats sent. Och det kan få effekter på valet menar statsvetaren Richard Öhrvall.

– Det kan hända. Ligger ett parti väldigt nära fyraprocentsspärren exempelvis, då kan det vara de här sena förtidsrösterna och även en del utlandsröster som kommer in sent som fäller avgörandet.