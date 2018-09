Kronan och valet: Valutaoron uteblev

Enligt Knut Hallberg, seniorekonom på Swedbank, har signalerna från Riksbanken i förra veckan om en kommande räntehöjning har haft större påverkan på kronkursen än valet.

– Man får ändå säga det det varit en väldig lugn och stillsam utveckling. Trots att det varit en dramatisk rösträkning så har vi ninte sett så mycket på kronkursen, utan den har legat stabilt sedan i fredags.



Vad är förklaringen?



– I förra veckan stärktes kronan en hel del, inte minst efter Riksbankens om en räntehöjning i december eller februari. Och det tog marknaden lite stramare än vad man kanske trott, säger Knut Hallberg, seniorekonom på Swedbank och fortsätter:



– Sedan har valet spelat en roll till att kronan varit lite svagare under sommaren och början av hösten och det sammanhänger med farhågor om att Sverigedemokraterna skulle kunna bli näst största eller till och med största partiet och det har skapat rubriker i utländska press. Nu kom de farhågorna lite på skam. Vi såg visserligen att gick Sverigedemokraterna framåt, men blev bara tredje största parti så det var nog en liten lättnad.



Om vi tittar på de stora aktörerna som tar positioner i kronan. Hur ser det ut just nu?



– Jag tror att det börjar skifta lite från att ha varit lite negativt och att man varit avvaktande till kronan, så känns det ändå som att man ser mer och mer positivt på den. Valet är nu avklarat och Sverigedemokraterna blev inte så pass stora och man ser framför sig att det finns ganska hyggliga chanser att Riksbanken höjer räntan och det gör valutan mer attraktiv.



Vad är det då som talar för att kronkursen kommer att stärkas på lång sikt - som ni tror?



– Det finns flera faktorer. Viktigaste är nog ändå att svensk ekonomi ser relativt stark ut jämfört med många andra länder ute i Europa och i världen. Vi ser också att Riksbanken börjar närma sig en räntehöjning och det brukar gynna en valuta.



– Sverige har en låg statsskuld, en bra exportindustri, arbetsmarknaden är stark - så det finns mycket som går åt rätt håll. Sedan har Sverige också mycket långsiktiga utmaningar och det är viktigt att vi tar tag i dem.



Valutamarknaden är också en marknad där många spekulerar på upp och nedgångar. Hur omfattande har de här spekulationerna varit inför valet?



– Jag vill ändå påstå att Riksbanken och ränteförväntningarna är den viktigaste faktorn till att det förekommer olika positioner på valutamarknaden. Men det är klart att vi sett att även valet påverkat och framför allt från utlandet har det skapat intresse. Och det har varit en del negativa omdömen just beroende på att man varit rädd för att Sverigedemokraterna skulle bli det näst största eller största partiet.